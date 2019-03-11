Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.03.2019, 12:29

Шторм "Эберхард" добрался до Чехии: нет электричества

Шторм "Эберхард" добрался до Чехии: нет электричества - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По всей стране ураганный ветер привел к серьезным разрушениям

Реклама
Реклама

В результате штормового циклона "Эберхард" около 300 тысяч домохозяйств в Чехии лишены электричества. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации чешских энергокомпаний, перерыв в энергоснабжении вызван повреждением линий электропередач.

Реклама

По всей стране ураганный ветер привел к серьезным разрушениям. Спасательные службы убирают поваленные деревья и укрепляют поврежденные крыши.

В Чехии наблюдаются отмены и задержки поездов, в том числе на международных железнодорожных ветках между Регенсбургом и Пльзенем, а также между Линцем и Ческе-Будеёвице.

В Германии нарушенное накануне железнодорожное сообщение в значительной части восстановлено, хотя сохраняются "ограничения как в дальних, так и в региональных перевозках".

10 марта 2019 года шторм "Эберхард" с порывами ветра силой 11 и 12 по двенадцатибалльной шкале Бофорта охватил западную федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия и часть Нижней Саксонии, а вечером достиг Тюрингии и Саксонии на востоке страны. 

По данным немецкой метеорологической службы, скорость ветра в горных регионах достигала 164 км/ч, на равнинах - 120 км/ч.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, электричество, чехия, ураган "Эберхард"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 