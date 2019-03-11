Шторм "Эберхард" добрался до Чехии: нет электричества

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В результате штормового циклона "Эберхард" около 300 тысяч домохозяйств в Чехии лишены электричества. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации чешских энергокомпаний, перерыв в энергоснабжении вызван повреждением линий электропередач.

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По всей стране ураганный ветер привел к серьезным разрушениям. Спасательные службы убирают поваленные деревья и укрепляют поврежденные крыши.

В Чехии наблюдаются отмены и задержки поездов, в том числе на международных железнодорожных ветках между Регенсбургом и Пльзенем, а также между Линцем и Ческе-Будеёвице.

В Германии нарушенное накануне железнодорожное сообщение в значительной части восстановлено, хотя сохраняются "ограничения как в дальних, так и в региональных перевозках".

10 марта 2019 года шторм "Эберхард" с порывами ветра силой 11 и 12 по двенадцатибалльной шкале Бофорта охватил западную федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия и часть Нижней Саксонии, а вечером достиг Тюрингии и Саксонии на востоке страны.

По данным немецкой метеорологической службы, скорость ветра в горных регионах достигала 164 км/ч, на равнинах - 120 км/ч.