Швеция обвинила самолеты РФ в нарушении воздушного пространства

Фото: EPA

Вооруженные силы Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны военными самолетами России. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на сообщение ВС Швеции.

По данным издания, инцидент произошел 19 января, но о нем стало известно сейчас.

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"19 января российский самолет типа Ил-20 совершил полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker. К югу от Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции,- ред.) самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения", - говорится в сообщении.

О нарушении воздушного пространства Вооруженные силы Швеции сообщили правительству.

30 ноября спутник зафиксировал на открытых стоянках аэродрома Бельбек возле оккупированного Севастополя около 24 истребителей, а также 150 единиц спецтехники.