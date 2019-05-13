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13.05.2019, 13:09

Швеция возобновила расследование против Ассанжа

Швеция возобновила расследование против Ассанжа - Фото
Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

В Швеции основателя Wikileaks обвиняют в изнасиловании

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Шведская прокуратура возобновила расследование против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании, сообщает BBC.

Расследование возобновили по просьбе адвоката предполагаемой жертвы.

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Ассанж обвинения отрицает. Он избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет.

Два года назад шведская прокуратура прекратила расследование, поскольку продолжать его не было возможности: Ассанж скрывался в посольстве Эквадора.

1 мая Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. 11 апреля его арестовали в Лондоне. До этого основатель Wikileaks в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. 

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Теги: изнасилование, швеция, Джулиан Ассанж
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