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16.04.2019, 08:30

На Эквадор обрушились миллионы кибератак из-за Ассанжа

На Эквадор обрушились миллионы кибератак из-за Ассанжа - Фото
Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Больше всего пострадали МИД страны, Центробанк, президентская канцелярия, Служба внутренних доходов, а также несколько других ведомств

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Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты госучреждений подверглись почти 40 млн кибератак с момента решения страны лишить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа политического убежища. Об этом сообщает AFP.

"Кибератаки начались в четверг и в основном осуществляются из Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора", - заявил заместитель министра.

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Хавьер Хара, представитель Министерства телекоммуникаций Эквадора, заявил, больше всего пострадали Министерство иностранных дел, Центральный банк, президентская канцелярия, Служба внутренних доходов, а также несколько других министерств и университетов.

Ни одно из этих учреждений не сообщило о краже информации или потере данных.

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11 апреля 2019 года, в Лондоне арестовали 47-летнего австралийца-основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который безвыездно находился в посольстве Эквадора последние семь лет. Его политическое убежище и гражданство Эквадора отозвали. Президент Эвадора сказал, что Ассанж неоднократно нарушал международные конвенции и договор о проживании. США подали запрос на экстрадицию.

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Теги: кибератака, wikileaks, эквадор, Джулиан Ассанж
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