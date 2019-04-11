Арест Ассанжа: Британия получила от США запрос на экстрадицию

Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Британские власти сообщают, что США подали официальный запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа, который был задержан британскими полицейскими в Лондоне после того, как их пригласили в посольство Эквадора, передает Голос Америки.



Отмечается, что аресту основателя WikiLeaks предшествовали закулисные переговоры между Великобританией, США и Эквадором.

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Сегодня, 11 апреля, основателя Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора, откуда он не выходил последние семь лет.

Эквадор отозвал гражданство Ассанжа. В Минюсте США заявили, что арестованному инкриминируют "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера". Ему грозит максимум пять лет тюрьмы.