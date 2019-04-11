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11.04.2019, 18:38

Эквадор лишил Ассанжа гражданства, а США готовят подозрение

Эквадор лишил Ассанжа гражданства, а США готовят подозрение - Фото
Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

Основателю WikiLeaks может грозить до пяти лет в американской тюрьме

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Эквадор отозвал гражданство основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия, передает AFP.

Президент Эквадора Ленин Морено в своем Twitter подчеркнул, что его государство действовало в рамках "суверенных прав", когда отзывало гражданство и убежище Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне "за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола совместного проживания".

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Как ранее уточнялось, Ассанж признан виновным в том, что нарушил условия освобождения под залог. 

Тем временем, CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что основателю WikiLeaks уже готовят подозрение и объявит причину экстрадиционного запроса.

В Минюсте Соединенных Штатов уточняют, что 47-летнему Ассанжу инкриминируют "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера". Ему грозит максимум пять лет тюрьмы.

Сегодня, 11 апреля, основателя Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора, откуда он не выходил последние семь лет.

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Теги: wikileaks, Джулиан Ассанж
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