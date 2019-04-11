Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа

Президент Эквадора, Ленин Морено (фото - EPA)

Эквадор отказал основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в политическом убежище из-за его многочисленных нарушений и угроз в сторону правительства страны. Об этом президент Эквадора Ленин Морено сообщил в своем Twitter.

"Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании", - написал он.

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В распространенном видеообращении Морено указал на "неуважительное и агрессивное поведение" Ассанжа, а также на "враждебные заявления с угрозами со стороны лояльных ему организаций в адрес Эквадора".

Он подчеркнул, что власти Британии предоставили гарантии, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смерть: "Правительство Великобритании письменно это подтвердило".

Сегодня, 11 апреля, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали. Его дело будут слушать в суде Лондона. В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов, ему инкриминируют госизмену.

Год назад СМИ стало известно, что бывший политтехнолог Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с тогда еще кандидатом в президенты Эквадора Ленином Морено возможность выдачи Ассанжа.

В декабре прошлого года президент Эквадора призывал австралийца покинуть посольство, поскольку Британия предоставила достаточные гарантии того, что основатель WikiLeaks не будет экстрадирован. Однако адвокат Ассанжа Бэрри Поллак заявил, что его подзащитный не собирается выходить из посольства Эквадора в Лондоне.