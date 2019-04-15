Камеры наблюдения сняли, чем занимался Ассанж в посольстве: видео

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Камеры были установлены в посольстве Эквадора в Лондоне, где семь лет жил Джулан Ассанж

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Испанское издание El Pais обнародовало запись с камеры видеонаблюдения, установленной в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет безвылазно находился основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Видео опубликовано на канале El Pais в YouTube.

"Жизнь Ассанжа в объективе испанцев, которые наблюдали за ним. С 2012 по 2017 год частная охранная компания из Кадиса заботилась о защите самого некомфортного гостя в мире во время его заключения в посольстве Эквадора в Лондоне", - сказано в подписи к ролику. 

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На кадрах запечатлено, как Ассанж пытается кататься по комнате на скейте, отмечает рождественские праздники и принимает гостей, которых, вероятно, пытаются выставить сотрудники диппредставительства.

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11 апреля 2019 года, в Лондоне арестовали 47-летнего австралийца-основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который безвыездно находился в посольстве Эквадора последние семь лет. Его политическое убежище и гражданство Эквадора отозвали. Президент Эвадора сказал, что Ассанж неоднократно нарушал международные конвенции и договор о проживании.

США подали запрос на экстрадицию. Аресту предшествовали закулисные переговоры между Британией, США и Эквадором. На родине Ассанжу грозит тюрьма за публикацию секретных документов. Ему инкриминируют госизмену: "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера".

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Теги: посольство, видео, Джулиан Ассанж, камера наблюдения
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