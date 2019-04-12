Задержан соратник Ассанжа: не успел улететь из Эквадора в Японию

Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Вчера, в день ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, спецслужбы Эквадора задержали еще одного человека из его окружения. Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо заявила, что подозреваемый является "очень близким" соратником Ассанжа, пишет Deutsche Welle.

Этот человек был взят под стражу при попытке вылететь в Японию из аэропорта Кито. Позднее AP сообщило, что это разработчик софта из Швеции Ола Бини.

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По ее словам, есть доказательства связи задержанного с Рикардо Патиньо, занимавшим пост главы МИД Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.

Других сведений о Бини не сообщается.

По словам Ромо, в Эквадоре якобы существует план "дестабилизации обстановки, связанный с геополитическими интересами".

Вчера, 11 апреля 2019 года, в Лондоне арестовали 47-летнего австралийца-основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который безвыездно находился в посольстве Эквадора последние семь лет. Его политическое убежище и гражданство Эквадора отозвали.

США подали запрос на экстрадицию. Аресту предшествовали закулисные переговоры между Британией, США и Эквадором. На родине Ассанжу грозит тюрьма за публикацию секретных документов. Ему инкриминируют госизмену: "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера".