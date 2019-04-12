Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 08:40

Задержан соратник Ассанжа: не успел улететь из Эквадора в Японию

Задержан соратник Ассанжа: не успел улететь из Эквадора в Японию - Фото
Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Сведений о втором задержанном по делу WikiLeaks пока очень мало. Это разработчик софта из Швеции Ола Бини.

Реклама
Реклама

Вчера, в день ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, спецслужбы Эквадора задержали еще одного человека из его окружения. Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо заявила, что подозреваемый является "очень близким" соратником Ассанжа, пишет Deutsche Welle.

Этот человек был взят под стражу при попытке вылететь в Японию из аэропорта Кито. Позднее AP сообщило, что это разработчик софта из Швеции Ола Бини.

Реклама

По ее словам, есть доказательства связи задержанного с Рикардо Патиньо, занимавшим пост главы МИД Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.

Других сведений о Бини не сообщается.

По словам Ромо, в Эквадоре якобы существует план "дестабилизации обстановки, связанный с геополитическими интересами".

Вчера, 11 апреля 2019 года, в Лондоне арестовали 47-летнего австралийца-основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который безвыездно находился в посольстве Эквадора последние семь лет. Его политическое убежище и гражданство Эквадора отозвали.

США подали запрос на экстрадицию. Аресту предшествовали закулисные переговоры между Британией, США и Эквадором. На родине Ассанжу грозит тюрьма за публикацию секретных документов. Ему инкриминируют госизмену: "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера".

Отправить:
Распечатать:
Теги: арест, wikileaks, Джулиан Ассанж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 