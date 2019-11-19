Швеция закрыла дело против основателя WikiLeaks Ассанжа

Швеция прекратила расследование по обвинению в изнасиловании против основателя WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, передает CNN.
Прокурор Ева-Мари Перссон объявила о прекращении дела на пресс-конференции во вторник в Стокгольме. Сам Ассанж в настоящее время содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.
Расследование было возобновлено в мае 2019 года (шведские власти решили приостановить его в 2017 году). По данным шведской прокуратуры, в рамках этого расследования летом 2019 года было проведено в общей сложности семь допросов свидетелей. Обвинение в изнасиловании было одним из четырех обвинений в сексуальном насилии, с которыми Ассанж столкнулся после того, как посетил Швецию в августе 2010 года. В августе 2015 года срок давности по трем обвинениям истек. Ассанж все обвинения отрицал.
Ассанж - австралийский журналист, в 2006 году основавший сайт WikiLeaks, на котором были размещены секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях, дипломатии и т.д. Серверы ресурса размещались в Швеции. Ассанжа арестовали в 2010 году по обвинению в изнасиловании двух шведских гражданок.
Читайте также: Почему "дело Ассанжа" – это не про свободу слова