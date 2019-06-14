Суд Лондона сказал, когда примет решение по экстрадиции Ассанжа

Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

Суд Лондона примет решение по запросу США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в феврале 2020 года. Об этом сообщается в постановлении Вестминстерского мирового суда от 14 июня, передает Радио Свобода.

13 июня глава Министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче Ассанжа Соединенным Штатам, однако окончательное решение было за судом.

11 июня сообщалось, что Минюст США направил в Великобританиюофициальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Однако договор Вашингтона с Лондоном запрещает экстрадицию по ряду обвинений, предъявленных ему.

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа: там его подозревают в изнасиловании. Шведский суд отклонил ходатайство о его заочном задержании.

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