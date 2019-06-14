Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.06.2019, 16:13

Суд Лондона сказал, когда примет решение по экстрадиции Ассанжа

Суд Лондона сказал, когда примет решение по экстрадиции Ассанжа - Фото
Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

Вестминстерский мировой суд сообщил, когда решит, передавать ли основателя WikiLeaks Вашингтону

Суд Лондона примет решение по запросу США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в феврале 2020 года. Об этом сообщается в постановлении Вестминстерского мирового суда от 14 июня, передает Радио Свобода.

13 июня глава Министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче Ассанжа Соединенным Штатам, однако окончательное решение было за судом.

11 июня сообщалось, что Минюст США направил в Великобританиюофициальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Однако договор Вашингтона с Лондоном запрещает экстрадицию по ряду обвинений, предъявленных ему. 

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа: там его подозревают в изнасиловании. Шведский суд отклонил ходатайство о его заочном задержании.

Читайте также: В ООН заявили, что Ассанжу применяют психологические пытки

Отправить:
Распечатать:
Теги: wikileaks, Джулиан Ассанж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 