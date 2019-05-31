В ООН заявили, что к Ассанжу применяют психологические пытки

Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

К основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу применяют "психологические пытки", заявил специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, выступая сегодня в Женеве. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Мельцера, он и еще двое медэксперта посетили Ассанжа в британской тюрьме 9 мая.

"В течение нескольких лет Ассанж умышленно подвергался прогрессирующим жестоким, нечеловеческим или унижающим достоинство видам отношения или наказания", - сказал также Мельцер.

Он добавил, что кампания по "выпадам, запугиванию или клевете" в отношении Ассанжа началась с 2010 года не только в США, но и в Великобритании, Швеции и Эквадоре.

30 мая сообщалось, что Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Заседание суда, на котором он должен был выступить по видеосвязи, перенесли.

В апреле Эквадор отменил свое решение о предоставлении убежища Ассанжу и позволил британским властям арестовать его. Ассанж разыскивается и в США по обвинениям в хакерской деятельности в связи с утечкой тысяч секретных дипломатических и военных материалов через WikiLeaks.

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа: там его подозревают в изнасиловании.