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30.05.2019, 16:17

"Слишком болен". Ассанжа перевели в тюремную больницу

"Слишком болен". Ассанжа перевели в тюремную больницу - Фото
Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Заседание суда, на котором основатель WikiLeaks должен был выступить по видеосвязи, - перенесли

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Заседание суда, на котором он должен был выступить по видеосвязи, перенесли, сообщает The Guardian.

Адвокат Ассанжа Гарет Пирс сообщил в суде, что его подзащитный слишком болен, чтобы участвовать в слушаниях, даже по видеосвязи.

Следующее слушание состоится 12 июня. Старший окружной судья Эмма Арбутнот сказала, что следующее слушание может состояться в тюрьме Белмарш на юге Лондона, где и пребывает Ассанж.

Накануне в WikiLeaks заявили, что основатель компании был переведен в больничное крыло Белмарша после "резкой" потери веса и ухудшения здоровья.

В апреле Эквадор отменил свое решение о предоставлении убежища Ассанжу и позволил британским властям арестовать его. Ассанж разыскивается и в США по обвинениям в хакерской деятельности в связи с утечкой тысяч секретных дипломатических и военных материалов через WikiLeaks. 

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа: там его подозревают в изнасиловании.

США должны решить, какой из стран выдавать основателя WikiLeaks.

 

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Теги: суд, wikileaks, Джулиан Ассанж
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