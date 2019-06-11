Ассанжа могут не экстрадировать. США подали официальный запрос

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Минюст США направил в Великобританию официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Однако договор Вашингтона с Лондоном запрещает экстрадицию по ряду обвинений, предъявленных ему. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя правительства США.

Официальный запрос был доставлен британским властям 6 июня, за несколько дней до крайнего срока, который наступил 11 июня.

В соответствии с договором об экстрадиции с Великобританией, у США было 60 дней на отправку запроса с момента ареста Ассанжа, которого задержали в Лондоне 11 апреля. Договор запрещает американской прокуратуре выдвигать Ассанжу обвинения, не упомянутые в запросе.

После того, как Ассанжа задержала лондонская полиция, американская прокуратура рассекретила составленное за год до этого обвинительное заключение. Основателю WikiLeaks было предъявлено обвинение в компьютерном взломе в связи с публикацией секретных документов. В мае Ассанжу предъявили обвинения еще по 18 пунктам в связи с нарушением закона о шпионаже от 1917 года путем распространения секретной информации. В последний раз большое жюри присяжных выносило обвинения по этому закону во время Второй мировой войны.

По каждому из новых обвинений 47-летнему Ассанжу грозит до 10 лет тюремного заключения.

Пока неясно, предстанет ли Ассанж перед судом в США, поскольку договор с Великобританией запрещает экстрадицию по ряду обвинений, предъявленных ему. В частности, шпионаж считается политическим преступлением, а соглашение запрещает экстрадировать людей, обвиняемых в политических преступлениях.

В апреле Эквадор отменил свое решение о предоставлении убежища Ассанжу и позволил британским властям арестовать его.

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа: там его подозревают в изнасиловании.

30 мая сообщалось, что Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

31 мая специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, выступая в Женеве, заявил, что к Ассанжу применяют "психологические пытки".

3 июня стало известно, что Швеция не будет требовать экстрадиции Ассанжа.