Швеция приняла решение по экстрадиции Ассанжа

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Шведский суд отклонил ходатайство о заочном задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании 2010 года. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Таким образом Швеция не будет требовать экстрадиции Ассанжа.

В апреле Эквадор отменил свое решение о предоставлении убежища Ассанжу и позволил британским властям арестовать его. Ассанж разыскивается и в США по обвинениям в хакерской деятельности в связи с утечкой тысяч секретных дипломатических и военных материалов через WikiLeaks.

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа: там его подозревают в изнасиловании.

30 мая сообщалось, что Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Заседание суда, на котором он должен был выступить по видеосвязи, перенесли.

31 мая специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, выступая в Женеве, заявил, что к Ассанжу применяют "психологические пытки".

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