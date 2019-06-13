Британия хочет выдать Ассанжа США

Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам, передает Deutsche Welle.

"Он вполне обоснованно находится за решеткой. Есть запрос на экстрадицию от США, который в суде рассмотрят завтра. Вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, так что оно поступит в суд завтра", - заявил он.

11 июня сообщалось, что Минюст США направил в Великобританию официальный запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Однако договор Вашингтона с Лондоном запрещает экстрадицию по ряду обвинений, предъявленных ему.

13 мая шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа: там его подозревают в изнасиловании. Шведский суд отклонил ходатайство о его заочном задержании.

Читайте также: В ООН заявили, что Ассанжу применяют психологические пытки