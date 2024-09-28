Швейцария изменила границы с Францией и Италией. Одна из причин – таяние ледников

Швейцария изменила границы с Италией и Францией из-за таяния ледников и строительства трамвайной линии, сообщает Swissinfo

Гигантский флаг Швейцарии (Фото: ЕРА/GIAN EHRENZELLER)

Швейцария внесла изменения в свои границы с Италией и Францией. Корректировка с Италией вызвана таянием ледников, а с Францией – строительством новой трамвайной линии и речными границами в районе Женевы, сообщает Swissinfo.

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Отмечается, что в кантоне Женева прокладка новой трансграничной трамвайной линии привела к незначительным изменениям границы между коммунами Перли-Серта и Бардоннекс.

Швейцария и Франция обменяются равноценными участками территории, о чем сообщил Федеральный совет 27 сентября. Другие изменения границы между странами касаются работ на реках Германс и Форон, также требующих корректировки границ.

Женева имеет 103-километровую границу с Францией, половина которой проходит через водные пути.

Граница между Швейцарией и Италией также меняется из-за таяния ледников, определяющих границы. В частности, границы были скорректированы в районах Монте-Роза, Кабан-Гласье и Гобба ди Роллина.

В мае 2023 года совместная комиссия Швейцарии и Италии согласовала проект, учитывающий интересы обеих стран. Эти изменения были формализованы соглашениями с Римом и Парижем, и поскольку они незначительны, правительства могут самостоятельно подписывать такие договоры.

Журналисты The Guardian писали, что на больших участках талого ледяного покрова Гренландии сейчас образуется растительность. Также там в четыре раза увеличилось количество водно-болотных угодий, производящих метан.

Ученые из Университета Лидса обнаружили, что с 1997 года более 40% шельфовых ледников Антарктиды уменьшились, почти половина из них не демонстрирует "никаких признаков восстановления".

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