Швейцарія змінила кордони з Францією та Італією. Одна з причин – танення льодовиків

Швейцарія змінила кордони з Італією та Францією через танення льодовиків і будівництво трамвайної лінії, повідомляє Swissinfo

Велетенський прапор Швейцарії (Фото: ЕРА/GIAN EHRENZELLER)

Швейцарія внесла зміни до своїх кордонів з Італією та Францією. Коригування з Італією викликані таненням льодовиків, а з Францією – будівництвом нової трамвайної лінії та річковими межами в районі Женеви, повідомляє Swissinfo.

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Зазначається, що у кантоні Женева прокладання нової транскордонної трамвайної лінії спричинило незначні зміни кордону між комунами Перлі-Серту та Бардоннекс.

Швейцарія та Франція обміняються рівноцінними ділянками території, про що повідомила Федеральна рада 27 вересня. Інші зміни кордону між країнами стосуються робіт на річках Германс і Форон, що також вимагають коригування меж.

Женева має 103-кілометровий кордон із Францією, половина якого проходить через водні шляхи.

Кордон між Швейцарією та Італією також змінюється через танення льодовиків, які визначають межі. Зокрема, кордони були скориговані в районах Монте-Роза, Кабан-Гласьє та Гобба ді Роллін.

У травні 2023 року спільна комісія Швейцарії та Італії узгодила проєкт, який враховує інтереси обох країн. Ці зміни були формалізовані угодами з Римом і Парижем, і оскільки вони є незначними, уряди можуть самостійно підписувати такі договори.

Журналісти The Guardian писали, що на великих ділянках розталого крижаного покриву Гренландії зараз утворюється рослинність. Також там учетверо збільшилася кількість водно-болотних угідь, які виробляють метан.

Науковці з Університету Лідса виявили, що від 1997 року понад 40% шельфових льодовиків Антарктиди зменшилися, майже половина з них не демонструє "жодних ознак відновлення".

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