Швейцарцы поддержали на референдуме запрет на ношение никаба и бурки

В Швейцарии на референдуме избиратели одобрили запрет ношения одежды, полностью закрывающей лицо. Об этом сообщает CNN.

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Предложение, вызвавшее споры, поддержали 51,21% голосовавших и большинство из 26 кантонов. Против голосовали 48,79%.

Полностью закрывать лицо будет запрещено во всех публичных местах, в том числе на улицах, в госучреждениях, в общественном транспорте, в ресторанах, магазинах и в сельской местности. Запрет касается, в том числе, мусульманской одежды – никаба и бурки.

Единственным исключением будут места поклонения и другие священные места. Маски также будут разрешены, если их используют по соображениям безопасности и здоровья, из-за погоды и в ситуациях, когда это является "местным обычаем", например, на карнавалах.

Никаких дополнительных исключений, в том числе для туристов, не предусмотрено.

Референдум был инициирован несколькими группами, включая правую Швейцарскую народную партию. В тексте принятого предложения не упоминается напрямую ислам, но в швейцарских СМИ его часто называют "запретом паранджи".

Запрет подвергся критике со стороны ряда швейцарских религиозных организаций, правозащитников и общественных организаций, а также федерального правительства Швейцарии.

В апреле 2011 года во Франции начали штрафовать на 150 евро за ношение паранджи в публичных местах.

В ноябре 2017 года подобный запрет был введен в Австрии.

В мае 2018 года запрет на ношение скрывающей лицо одежды был введен в Дании.

Денис Юдин

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