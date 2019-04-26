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26.04.2019, 09:15

Си Цзиньпин пообещал "Новый шелковый путь" без коррупции

Си Цзиньпин пообещал "Новый шелковый путь" без коррупции - Фото
Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

В Пекине открылся двухдневный форум

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Председатель КНР и глава Коммунистической партии страны Си Цзиньпин пообещал с большей открытостью реализовывать инициативу по созданию "Нового шелкового пути"- транспортного коридора, который напрямую свяжет Китай с Европой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее заявление китайский лидер сделал в Пекине, в пятницу, 26 апреля, на открытии двухдневного форума "Один пояс - один путь". 

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Си Цзиньпин отметил, что при развитии транспортного маршрута КНР будет придерживаться политики "нулевой терпимости к коррупции".

Во встрече в столице Китая принимают участие почти 40 глав государств и правительств, десятки министров и представители свыше 100 стран мира.

18 декабря 2018 года Си Цзиньпин отметил, что в борьбе с коррупцией в КНР достигнута "убедительная победа".

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Теги: коррупция, Китай, си цзиньпин
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