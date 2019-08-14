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Сирию назвали самой опасной страной для гуманитарных миссий

Сирию назвали самой опасной страной для гуманитарных миссий - Фото
Фото: EPA
14.08.2019, 23:53

С начала этого года в Сирии погибли 18 сотрудников гуманитарных организаций

В первом полугодии 2019 года Сирия оставалась страной, где зафиксировано самое большое в мире количество погибших представителей гуманитарных организаций. С начала этого года там во время оказания гуманитарной помощи были убиты 18 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на отчет международной гуманитарной организации CARE. 

Отмечается, что Сирия третий раз подряд возглавляет этот список в отчете организации.

По данным отчета, за первые шесть месяцев года во время выполнения гуманитарных миссий в мире погибло 57 человек: В Сирии, Афганистане, ДР Конго, Йемене, Центральноафриканской республике и Нигерии.

Среди примеров этих смертей в отчете приводится судьба трех сотрудников CARE, погибших 8 мая в Афганистане в результате взрыва бомбы в соседнем офисе. А в апреле в ДР Конго был убит врач, который представлял Всемирную организацию здравоохранения и работал в рамках миссии по борьбе с вирусом Эбола.

Опасность для сотрудников гуманитарных миссий в таких кризисных областях как Афганистан, Сирия или Йемен постоянно растет, отмечается в отчете CARE. Особенно это касается местного персонала, который все чаще становится жертвой насилия.

Представитель объединения немецких гуманитарных организаций Бодо фон Боррис отмечает, что на местах растет сопротивление оказанию внешней помощи той или иной сторонами конфликта. Причиной он называет то, что такая помощь ними не воспринимается как нейтральная. Некоторые террористические группы и парамилитарные образования воспринимают гуманитарную помощь как "западный инструмент" влияния, отмечает фон Боррис.

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гуманитарная помощь Сирия
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