Сколько денег выделили на NASA в прошлом году: отчет ведомства

Фото - пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США в 2018 году имело доступ к $25,4 млрд финансирования. Об этом говорится в ежегодном отчете NASA о результатах работы ведомства.

По материалам отчетной документации, в прошлом сезоне около $20,8 млрд средств Управления из этой суммы были выделены Конгрессом США.

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Еще примерно $3,1 млрд средств пришлось на межагентские соглашения, и почти $1,5 млрд - на ранее выделенные Конгрессом средства.

NASA заявило о $2,2 млрд доходов, которые более чем наполовину были получены от одного заказчика - Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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