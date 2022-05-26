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Скончался один из основателей группы Depeche Mode

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 23:21
Скончался один из основателей группы Depeche Mode - Фото
Энди Флетчер (фото - EPA)

На 61-м году жизни скончался клавишник и один из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчер. Об этом сообщается в Instagram группы.

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Причина смерти музыканта неизвестна.

"Мы потрясены и полны печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди "Флетч" Флетчера.

У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам нужна была поддержка, оживленная беседа, хороший смех или холодная пинта пива. Наше сердце с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время", – сказано в сообщении группы.

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Вадим Ребрина
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музыка Depeche Mode
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