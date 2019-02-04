Служивших в Сирии россиян не хотят признавать ветеранами - СМИ

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Российские военкоматы не хотят признавать служивших в Сирии россиян, включая погибших в этой стране, ветеранами боевых действий. Об этом пишет Медуза, ссылаясь на КоммерсантЪ.

Как стало известно изданию, такой статус военкомат Владимирской области не хотел присваивать Андрею Пыленку, погибшему при крушении Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии в марте 2018 года. Подтвердить, что ее муж являлся участником боевых действий и получить соответствующую прибавку к пенсии по потере кормильца, вдова Пыленка смогла лишь через суд.

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Помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев, представлявший интересы вдовы Пыленка, сообщил, что отказ военкоматов признавать воевавших в Сирии ветеранами боевых действий - распространенная практика. По его словам, добиться восстановления прав удается через суд.

Напомним, по мнению экспертов Пентагона, боевики ИГ могут отвоевать Сирию менее чем за год. Более того, если на ИГ не будет оказываться военное давление, террористы смогут отвоевать Сирию и за полгода.

Боевики ИГ хотят восстановить халифат в физическом виде, считают эксперты Пентагона.