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12.04.2019, 15:58

Смерть за измену: Бруней пытается смягчить критику шариата

Смерть за измену: Бруней пытается смягчить критику шариата - Фото
Фото: ЕРА

Власти страны столкнулись с массовой резкой критикой в свой адрес за легализацию смертной казни за однополый секс и супружескую измену

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Министерство иностранных дел Брунея заявило, что реализация закона шариата, согласно которому прелюбодеяние и секс между мужчинами караются забиванием камнями до смерти, направлена на превенцию, а не наказание. Об этом сообщает ВВС.

Так власти этой страны отреагировали на массовую резкую критику их решения.

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Бруней направил ООН ответ министра иностранных дел Эривана Юсофа на заявление организации. В нем говорится, что закон шариата "больше сфокусирован на предотвращении, чем на наказании". "Его цель - обучать, сдерживать и перевоспитывать, а не наказывать", - заявил министр.

Юсоф написал в письме ООН, что криминализация "супружеской измены и содомии является гарантией неприкосновенности семейного происхождения и брака отдельных мусульман, особенно женщин".

Министр также написал, что для наказания в виде ампутации или смерти, по меньшей мере, два человека с "высоким моральным статусом и благочестием" должны быть свидетелями преступления.

По его словам, эти люди должны будут соответствовать "чрезвычайно высоким" стандартам, из-за чего якобы "[чрезвычайно] трудно найти такого человека в наше время".

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант также заявил в четверг, что говорил с министром иностранных дел Брунея, который предположил, что шариатское правосудие на практике маловероятно.

Ранее Бруней принял поправки в уголовный кодекс, согласно которым за супружескую измену и однополый секс будут приговаривать к смерти через побивание камнями, хотя ранее за это "преступление" подозреваемым грозила только тюрьма - до 10 лет срока. 

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Теги: гомосексуальность, лгбт, шариат, Бруней
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