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Смертник взорвал себя в мечети в Пакистане: 15 погибших - фото

Смертник взорвал себя в мечети в Пакистане: 15 погибших - фото - Фото
Фото: Jamal Taraqai/ЕРА
11.01.2020, 09:41

Целью террориста был офицер полиции

Смертник взорвал себя в мечети города Кветта, столице провинции Белуджистан в Пакистане, погибли по меньшей мере 15 человек, 19 получили ранения. Об этом сообщает DW.

Взрыв был устроен вечером, когда в мечеть для вечерней молитвы собрались верующие. Несколько раненых в результате взрыва находятся в больнице в критическом состоянии, поэтому не исключено, что количество погибших может увеличиться. Среди погибших в результате теракта - офицер полиции, который, как считают местные правоохранители, и являлся целью террориста.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Белуджистан граничит с Афганистаном и Ираном. Здесь часто случаются исламистские, сепаратистские и сектантские нападения, в то время как в других регионах Пакистана количество нападений существенно сократилось.

  • Летом 2019 года в результате нападения на кабульский офис кандидата в вице-президенты страны Амрулла Салеха по меньшей мере 20 человек погибли, 50 – получили ранения.

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пакистан теракт смертник
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