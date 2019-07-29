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Теракт в офисе топ-политика Афганистана: десятки жертв

Теракт в офисе топ-политика Афганистана: десятки жертв - Фото
Улицы Кабула (скриншот)
29.07.2019, 10:55

В результате нападения на кабульский офис кандидата в вице-президенты страны Амрулла Салеха по меньшей мере 20 человек погибли, 50 – получили ранения

Вчера, 28 июля, террорист-смертник взорвал себя в час пик около кабульского офиса кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. По меньшей мере 20 человек погибли, 50 получили ранения, пишет со ссылкой на МВД страны Reuters.

Военные ликвидировали трех боевиков. Политик выжил, получив легкие ранения.

Во время шестичасовой операции было спасено более 150 гражданских лиц, сообщили в ведомстве.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, которое произошло спустя всего несколько часов после того, как действующий президент Ашраф Гани и Салех начали двухмесячную предвыборную кампанию.

Выборы должны состояться 28 сентября. Однако, ситуация с безопасностью по всей стране ухудшается. Боевики Талибана и Исламского государства почти ежедневно совершают нападения на офисы властей и гражданские объекты.

Напомним, СБУ в начале июня удалось предотвратить теракт в Запорожье.

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афганистан теракт Кабул Амрулла Салех
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