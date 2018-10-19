СМИ узнали, кого Саудовская Аравия обвинит в убийстве журналиста

Мохаммед бин Салман Фото: скриншот с видео

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Этот человек близок к наследному принцу Мохаммеду бин Салману

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The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве журналиста Джамаля Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману.

Этого человека, по информации издания, зовут Ахмед аль-Ассири.

Источник издания описал версию, которую возможно официально выдвинут саудовские власти. Согласно этой версии, Ассири получил устное указание от принца Мохаммеда задержать Хашогги для допроса в Саудовской Аравии, но тот либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.

Недавно турецкие официальные лица заявили, что у них есть доказательства того, что 15 агентов Саудовской Аравии убили и расчленили Хашогги в консульстве этой страны в Стамбуле.

Ранее СМИ сообщали, что один подозреваемых в возможном убийстве журналиста может быть связан с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.