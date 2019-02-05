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05.02.2019, 13:23

СМИ сообщили, где нашли похищенные драгоценности короля Швеции

СМИ сообщили, где нашли похищенные драгоценности короля Швеции - Фото
Фото: Jonas Ekström/TT

СМИ написали, что драгоценности нашел охранник в мусорном ведре ночью в пригороде Стокгольма

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Некоторые из королевских драгоценностей, которые похитили в 2018 году из собора в Стренгнесе, возможно, нашли в мусорном ведре в пригороде Стокгольма. Об этом сообщает The Local.

По данным издания, мужчина, чьи следы крови нашли на месте преступления, находится под следствием.

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"Во вторник утром по этому делу проходили слушания, но они были прерваны после того, как прокурор подтвердил в суде, что пропавшие драгоценности, возможно, были найдены", - отмечается в сообщении.

По информации таблоида Aftonbladet, драгоценности или, по крайней мере, некоторые из них, возможно, нашел охранник в мусорном ведре около 01:00 в пригороде Стокгольма.

Эксперты установят, действительно ли найденные вещи являются похищенными ценностями.

"Все говорит о том, что похищенные похоронные регалии Чарльза IX были найдены в районе Стокгольма, но полиция прилагает все усилия, чтобы подтвердить это на 100%", - говорится в сообщении шведской полиции.

31 июля 2018 года в Швеции неизвестные украли драгоценности из кафедрального собора города Стренгнеса.

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Теги: швеция, драгоценности, мусорник
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