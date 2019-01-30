Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.01.2019, 07:01

СМИ: Трамп провел встречу с Путиным на G20 без переводчика

СМИ: Трамп провел встречу с Путиным на G20 без переводчика - Фото
Фото: EPA

Источники The Financial Times отметили, что президенты двух стран общались на выходе из здания театра во время саммита G20 в Бразилии

Реклама
Реклама

Американский лидер Дональд Трамп провел 15-минуту встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Бразилии без переводчика или официального представителя, которое могло бы записать содержание разговора. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, Трамп и Путин смогли поговорить на выходе из здания театра.

Реклама

"Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как одну из нескольких "неформальных "общений, которые были в тот вечер", - отмечается в сообщении.

The Financial Times уточняет, что в докладах людей, которые знали об этой встрече, говорилось, что "разговор был длиннее и более содержательным, чем сообщал тогда Белый дом ".

Источники издания уточнили, что Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, ситуацию в Керченском проливе и войну в Сирии.

14 января 2019 года Трамп, беседуя с журналистами у Белого дома, заявил: "Я никогда не работал на Россию".

Ранее газета The Washington Post заявила со ссылкой на нынешних и экс-чиновников, что Трамп якобы скрыл детали своих переговоров с Путиным на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, разговор, саммит g20
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 