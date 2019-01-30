СМИ: Трамп провел встречу с Путиным на G20 без переводчика

Фото: EPA

Американский лидер Дональд Трамп провел 15-минуту встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Бразилии без переводчика или официального представителя, которое могло бы записать содержание разговора. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, Трамп и Путин смогли поговорить на выходе из здания театра.

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"Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как одну из нескольких "неформальных "общений, которые были в тот вечер", - отмечается в сообщении.

The Financial Times уточняет, что в докладах людей, которые знали об этой встрече, говорилось, что "разговор был длиннее и более содержательным, чем сообщал тогда Белый дом ".

Источники издания уточнили, что Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, ситуацию в Керченском проливе и войну в Сирии.

14 января 2019 года Трамп, беседуя с журналистами у Белого дома, заявил: "Я никогда не работал на Россию".

Ранее газета The Washington Post заявила со ссылкой на нынешних и экс-чиновников, что Трамп якобы скрыл детали своих переговоров с Путиным на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году.