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14.01.2019, 22:33

Трамп обиделся: "Я никогда не работал на Россию"

Трамп обиделся: "Я никогда не работал на Россию" - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президента США в очередной раз заподозрили в том, что он чем-то обязан РФ и Путину

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Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами у Белого дома, заявил: "Я никогда не работал на Россию". Об этом сообщает Голос Америки.

Это заявление прозвучало после того, как в сообщениях американских СМИ было высказано предположение, что Трамп, возможно, чем-то обязан России и ее президенту Владимиру Путину.

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"Думаю, что позорным является уже то, что вы задали этот вопрос", - сказал Трамп журналисту, спросившему о его связях с Россией.

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В минувшие выходные New York Times сообщила, что сотрудники ФБР начали расследование того, работал ли Трамп на Россию осознанно, или он непреднамеренно оказался под влиянием Москвы вследствие своих действий после того, как в мае 2017 года отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Газета Washington Post сообщила на днях, что Трамп прилагал экстраординарные усилия, чтобы скрыть детали своих бесед с Путиным в ходе состоявшихся в последние два года пяти встреч.

Расследованием как вмешательства России в выборы, так и вопроса о том, действовал ли президент США в интересах России, в настоящее время руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Теги: Роберт Мюллер, вмешательство в выборы США, дональд трамп
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