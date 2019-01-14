В Конгрессе хотят допросить переводчиков Трампа и Путина

Дональд Трамп, Владимир Путин (фото - EPA)

Палата представителей Конгресса США хочет допросить переводчиков с ряда переговоров и встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщают ABC News.

Сегодня, 14 января, юристы комитетов Палаты представителей по разведке и иностранным делам обсудят этот вопрос.

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Кроме того, глава Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель намерен создать отдельный подкомитет для расследования взаимодействий Трампа с Путиным.

Ранее Трамп у себя в Twitter написал, что был более жестким в политике по отношению к России, чем его предшественники Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон.

"В то же время, я часто говорил, что ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что когда-нибудь у нас снова будут хорошие отношения с Россией", - написал также он.