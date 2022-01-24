СМИ: В Буркина-Фасо бунт военных, задержан президент страны: видео протестов
Взбунтовавшиеся солдаты армии Буркина-Фасо задержали президента Рока Каборе. Об этом сообщают BBC и Reuters.
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По сообщениям СМИ, президент Каборе был задержан в военном лагере взбунтовавшимися солдатами, которые требовали увольнения непопулярных военачальников, выделения дополнительных ресурсов для борьбы с вооруженными исламистами, а также помощи для семей раненых и погибших.
Сообщается, что ночью в столице страны Уагадугу рядом с президентским дворцом и казармами были слышны выстрелы. На фото и видео в социальных сетях видны бронированные автомобили, как сообщается, президентского кортежа, изрешеченные пулями и брошенные на улице.
When it looks like a #coup: Bullet holes are seen in a car that belong to the #BurkinaFaso presidency following heavy gunfire near the president Roch Kabore residence in Ouagadougou, Burkina Faso January 24, 2022. REUTERS/Thiam Ndiagapic.twitter.com/oIzzrkJS1Q— Bate Felix (@BateFelix) January 24, 2022
В то же время официальные власти Буркина-Фасо отвергают предположения о военном перевороте или аресте президента. Репортажи государственного телевидения причиной стрельбы в расположении военных частей называют "хулиганские действия группы недовольных солдат".
К утру 24 января ни одна из сторон еще не опубликовала внятного заявления о ситуации.
- В мае 2021 года военные в Мали задержали все руководство страны - президент Ба Ндау, премьер-министр Моктар Уан и министр обороны Сулейман Дукур были отправлены на военную базу за пределами столицы.
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