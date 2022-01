СМИ: В Буркина-Фасо бунт военных, задержан президент страны: видео протестов

Взбунтовавшиеся солдаты армии Буркина-Фасо задержали президента Рока Каборе. Об этом сообщают BBC и Reuters.

По сообщениям СМИ, президент Каборе был задержан в военном лагере взбунтовавшимися солдатами, которые требовали увольнения непопулярных военачальников, выделения дополнительных ресурсов для борьбы с вооруженными исламистами, а также помощи для семей раненых и погибших.

Сообщается, что ночью в столице страны Уагадугу рядом с президентским дворцом и казармами были слышны выстрелы. На фото и видео в социальных сетях видны бронированные автомобили, как сообщается, президентского кортежа, изрешеченные пулями и брошенные на улице.

When it looks like a #coup: Bullet holes are seen in a car that belong to the #BurkinaFaso presidency following heavy gunfire near the president Roch Kabore residence in Ouagadougou, Burkina Faso January 24, 2022. REUTERS/Thiam Ndiagapic.twitter.com/oIzzrkJS1Q