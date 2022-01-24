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СМИ: В Буркина-Фасо бунт военных, задержан президент страны: видео протестов

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 13:24
СМИ: В Буркина-Фасо бунт военных, задержан президент страны: видео протестов - Фото
Рок Каборе, президент Буркина-Фасо (Фото - EPA)

Взбунтовавшиеся солдаты армии Буркина-Фасо задержали президента Рока Каборе. Об этом сообщают BBC и Reuters.

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По сообщениям СМИ, президент Каборе был задержан в военном лагере взбунтовавшимися солдатами, которые требовали увольнения непопулярных военачальников, выделения дополнительных ресурсов для борьбы с вооруженными исламистами, а также помощи для семей раненых и погибших. 

Сообщается, что ночью в столице страны Уагадугу рядом с президентским дворцом и казармами были слышны выстрелы. На фото и видео в социальных сетях видны бронированные автомобили, как сообщается, президентского кортежа, изрешеченные пулями и брошенные на улице.

В то же время официальные власти Буркина-Фасо отвергают предположения о военном перевороте или аресте президента. Репортажи государственного телевидения причиной стрельбы в расположении военных частей называют "хулиганские действия группы недовольных солдат".

К утру 24 января ни одна из сторон еще не опубликовала внятного заявления о ситуации.

СПРАВКА. Беспорядки в Буркина-Фасо вспыхнули из-за неспособности правительства  с 2015 года ликвидировать исламистское вооруженное движение. Ситуация обострилась в ноябре 2021 года, когда 53 человека были убиты, как было заявлено, джихадистами. Ситуация обострилась после того, как 11 солдат были арестованы по подозрению в подготовке государственного переворота. 22 января 2022 года были арестованы десятки участников запрещенного митинга. Правительство ввело в столице комендантский час, но это не помешало протестующим поджечь штаб правящей партии.
  • В мае 2021 года военные в Мали задержали все руководство страны - президент Ба Ндау, премьер-министр Моктар Уан и министр обороны Сулейман Дукур были отправлены на военную базу за пределами столицы.
Сергей Бережной
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беспорядки африка бунт буркина-фасо Рок Каборе
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