Снег в Альпах порозовел из-за гренландской водоросли: туристы горюют

В Италии порозовели Альпы. Ученые пытаются оценить последствия этого явления, а туристы скорбят из-за изменений климата

Альпийские ледники в Италии порозовели. Ученые пытаются оценить последствия этого явления и проследить связь с изменениями климата. Об этом сообщает AFP.

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Причиной порозовения стала водоросль Ancylonema nordenskioeldii, которая обычно встречается в Гренландии. Порозовел также итальянский ледник перевала Гавия.

Ученый Бьяджо ди Мауро заявляет, что сама по себе водоросль не опасна. Однако в Гренландии она встречается в так называемой Темной зоне на западе, где наблюдается массовое таяние льда и это, по их мнению, не случайно. Белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации, а любое изменение цвета увеличивает поглощаемость тепла и активизирует таяние.

"Все, что затемняет снег, заставляет его таять", - говорит Ди Мауро.

Туристы на леднике перевала Гавия скорбят из-за изменений климата. Элиза Понгини из Флоренции считает, что Земля "возвращает нам все, что мы с ней сделали", а туристка Марта Дюрант выражает мнение, что "причиненный ущерб необратим" и "точка невозврата" пройдена.

22 июня на севере Италии экологические активисты накрыли вершину ледника Презена брезентом, чтобы замедлить его таяние.

Владислав Сердюк

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