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В Италии ледник накрыли брезентом, чтобы не таял - видео

В Италии ледник накрыли брезентом, чтобы не таял - видео - Фото
Скриншот из видеозаписи
22.06.2020, 12:16

Ледник на севере Италии за 27 лет потерял более трети объема

На севере Италии экологические активисты накрыли вершину ледника Презена брезентом, чтобы замедлить его таяние. Об этом пишет The Guardian.

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Как объяснил Девид Паницца - глава компании Carosello-Tonale, которая занимается работами с ледником, его территория постоянно сокращается, и с 1993 года он утратил более трети своего объема.

После окончания горнолыжного сезона экоактивисты прибегают к различным способам по замедлению таяния, в частности, накрывают его поверхность брезентом, который отражает солнечный свет и сохраняет снег на леднике.

Листы брезента белого цвета, поэтому их трудно отличить от снега. Стоимость одной полосы - до €400, для ее установки требуется около шести недель.

Проект инициировали в 2008 году, сейчас он охватил около 30 000 квадратных метров ледника, но команда Carosello-Tonale планирует покрыть 100 000 кв. м.

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Наталия Софиенко
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экология италия ледник брезент
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