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Сноуден хочет покинуть Россию

Сноуден хочет покинуть Россию - Фото
Эдвард Сноуден (фото - ЕРА)
15.09.2019, 11:18

Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США хочет получить убежище во Франции

Бывший служащий Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил желание переехать из России во Францию. Об этом сообщает Reuters.

Сноуден надеется, что президент Франции Эмманюэль Макрон предоставит ему право убежища - и позволит жить в стране.

Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами. В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции.

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