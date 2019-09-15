Сноуден хочет покинуть Россию

Эдвард Сноуден (фото - ЕРА)

Бывший служащий Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил желание переехать из России во Францию. Об этом сообщает Reuters.

Сноуден надеется, что президент Франции Эмманюэль Макрон предоставит ему право убежища - и позволит жить в стране.

Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами. В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции.

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