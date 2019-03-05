США свернули программу тотальной слежки за гражданами – СМИ

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Американское Агентство национальной безопасности тайно закрыло систему, которая анализировала звонки и переписки граждан. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Таким образом, США остановили программу, которая разожгла в обществе споры о неприкосновенности частной жизни и верховенстве права после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда, как стало известно, администрация президента Джорджа Буша-младшего запустила программу как часть расследования и превентивных мер против террористов, суд позже тайно одобрил ее.

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Бывший сотрудник ЦРУ и технический специалист Эдвард Сноуден рассказал миру о существовании программы в 2013-м.

Со временем методы, которыми аналитики разведки получали доступ к массовым записям телефонных звонков и перепискам американцев изменился, но цель была та же: они анализировали социальные связи, чтобы выследить террористов и их пособников.