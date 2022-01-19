"Сокровище из космоса": На Sotheby's планируют продать черный бриллиант-рекордсмен
Рекордный по размерам черный бриллиант "The Enigma" весом в 555,55 карат выставлен на торги в лондонском аукционном доме Sotheby's.
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Имеющие естественное происхождение черные бриллианты крупных размеров чрезвычайно редки, из-за чего популярно предположение, что "Энигма" имеет космическое происхождение и является крупным осколком алмазоносного метеорита.
"Энигма" – самый большой в мире фантазийный (цветной) натуральный черный бриллиант из зарегистрированных в Геммологическом институте Америки. В 2006 году он также внесен в таком качестве в Книгу рекордов Гиннеса.
Бриллиант интересен также тем, что его огранка нумерологически сочетается с его весом в каратах – у него ровно полированных 55 граней – и формой, которая напоминает "хамсу", ближневосточный амулет в форме открытой ладони, который тоже связан с числом 5.
"Энигма" впервые выставляется на аукционные торги, ранее она в течение 20 лет находилась в частной коллекции. Имя владельца бриллианта не разглашается.
- В январе 2021 года сообщалось, что индийский ювелир Харишт Бансал установил новый рекорд Гиннесса, создав кольцо, на котором он смог разместить 12 638 бриллиантов.
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