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Солдата в США обвинили в подготовке нападения на свое подразделение

Солдата в США обвинили в подготовке нападения на свое подразделение - Фото
Фото: depositphotos.com
23.06.2020, 09:45

Американского военного обвиняют в том, что он отправил "важные сведения о своем подразделении" членам экстремистской группы О9А

Американскому военному предъявили обвинение в совершении ряда террористических преступлений за якобы организацию засады на его подразделение путем отправки информации экстремистской группировке. Об этом сообщает BBC.

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22-летний рядовой Итан Мельцер обвиняется в том, что отправил в Орден девяти углов (О9А) "важные сведения о своем подразделении". По данным правоохранителей, он планировал передать информацию "джихадистам, которые затем совершили бы нападение".

Его арестовали 10 июня. Мельцера обвиняют, в частности, в сговоре и попытке убийства граждан США, сговоре и попытке убийства военнослужащих.

BBC сообщает, что члены О9А выражают восхищение как нацистами, так и исламскими джихадистами.

  • 17 июня СБУ раскрыла и прекратила деятельность неонацистской радикальной группировки, возглавляемой гражданином РФ. В СБУ заявили, что подозреваемые являются последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, устроившего теракт в Новой Зеландии в 2019 году.
Владислав Сердюк
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США нападение атака отряд Орден девяти углов
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