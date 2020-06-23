Солдата в США обвинили в подготовке нападения на свое подразделение

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Американскому военному предъявили обвинение в совершении ряда террористических преступлений за якобы организацию засады на его подразделение путем отправки информации экстремистской группировке. Об этом сообщает BBC.

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22-летний рядовой Итан Мельцер обвиняется в том, что отправил в Орден девяти углов (О9А) "важные сведения о своем подразделении". По данным правоохранителей, он планировал передать информацию "джихадистам, которые затем совершили бы нападение".

Его арестовали 10 июня. Мельцера обвиняют, в частности, в сговоре и попытке убийства граждан США, сговоре и попытке убийства военнослужащих.

BBC сообщает, что члены О9А выражают восхищение как нацистами, так и исламскими джихадистами.

СБУ раскрыла и прекратила деятельность неонацистской радикальной группировки, возглавляемой гражданином РФ. В СБУ заявили, что подозреваемые являются последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, устроившего теракт в Новой Зеландии в 2019 году. 17 июня