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Сорос выделит $1 млрд на создание университетской сети

Сорос выделит $1 млрд на создание университетской сети - Фото
Джордж Сорос (фото - ЕРА)
24.01.2020, 13:25

Американский меценат хочет "защитить критическое мышление и академическую свободу"

Американский финансист и меценат Джордж Сорос во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что он выделит $1 млрд на создание университетской сети Open Society University Network. Об этом сообщает Международный фонд Возрождение.

Сорос считает, что перед "открытым обществом" возникает все больше угроз в виде "потенциальных или фактических диктаторов Бразилии, Китая, Индии и США". 

"Джордж Сорос заявил о важности создания университетской сети, назвав это "по-настоящему глобальной инициативой", - говорится в сообщении фонда. 

В программе университета будут разные сетевые курсы и совместные программы студентов и преподавателей из разных стран. Такие заведения, как Central European University и Bard College станут ядром новой сети. Также предусмотрено сотрудничество с Аризонским государственным университетом и другими заведениями по всему миру.

  • Ранее сообщалось, что Сорос обвинил в сговоре Трампа и Facebook.
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джордж сорос Open Society University Network Международный фонд Возрождение
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