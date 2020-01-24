Сорос выделит $1 млрд на создание университетской сети

Джордж Сорос (фото - ЕРА)

Американский финансист и меценат Джордж Сорос во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что он выделит $1 млрд на создание университетской сети Open Society University Network. Об этом сообщает Международный фонд Возрождение.

Сорос считает, что перед "открытым обществом" возникает все больше угроз в виде "потенциальных или фактических диктаторов Бразилии, Китая, Индии и США".

"Джордж Сорос заявил о важности создания университетской сети, назвав это "по-настоящему глобальной инициативой", - говорится в сообщении фонда.

В программе университета будут разные сетевые курсы и совместные программы студентов и преподавателей из разных стран. Такие заведения, как Central European University и Bard College станут ядром новой сети. Также предусмотрено сотрудничество с Аризонским государственным университетом и другими заведениями по всему миру.