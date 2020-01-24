Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сорос обвинил в сговоре Трампа и Facebook

Сорос обвинил в сговоре Трампа и Facebook - Фото
Джордж Сорос (фото - ЕРА)
24.01.2020, 06:58

Миллиардер считает, что компания помогает президенту США перед грядущими выборами

Миллиардер из США Джордж Сорос считает, что между президентом США Дональдом Трампом и компанией Facebook есть неформальные договоренности. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.

"Я думаю, что между Трампом и Facebook существует некое неформальное сотрудничество или соглашение о взаимопомощи. Facebook будет работать, чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook", - сказал Сорос, добавив, что он беспокоится о результатах выборов президента США в 2020 году.

Читайте также: В США хотели взорвать миллиардера Джорджа Сороса

При этом Сорос не представил никаких доказательств. "Это просто ложь", - сказал в ответ представитель Facebook Энди Стоун.

Критики утверждают, что Трампу якобы помогает сама природа Facebook: платформа продвигает потенциально популярный вирусный контент, а Трамп склонен говорить яркие вещи.

Ранее в Facebook обсуждали вопрос о том, стоит ли блокировать политическую рекламу, содержащую ложь. Компания решила в начале этого года, что не будет этого делать. СЕО Марк Цукерберг сослался на внутренние акты Facebook, где закреплено, что компания не должна определять, какие политические сообщения являются истинными или ложными.

  • Осенью 2019 года американские СМИ сообщали о тайном ужине между Цукербергом и Трампом.

Читайте также: Трамп за время президентства соврал более 16 200 раз – WP

Еще по теме
Напишите нам
джордж сорос дональд трамп facebook Марк Цукерберг выборы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 