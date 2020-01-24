Сорос обвинил в сговоре Трампа и Facebook

Джордж Сорос (фото - ЕРА)

Миллиардер из США Джордж Сорос считает, что между президентом США Дональдом Трампом и компанией Facebook есть неформальные договоренности. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.

"Я думаю, что между Трампом и Facebook существует некое неформальное сотрудничество или соглашение о взаимопомощи. Facebook будет работать, чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook", - сказал Сорос, добавив, что он беспокоится о результатах выборов президента США в 2020 году.

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При этом Сорос не представил никаких доказательств. "Это просто ложь", - сказал в ответ представитель Facebook Энди Стоун.

Критики утверждают, что Трампу якобы помогает сама природа Facebook: платформа продвигает потенциально популярный вирусный контент, а Трамп склонен говорить яркие вещи.

Ранее в Facebook обсуждали вопрос о том, стоит ли блокировать политическую рекламу, содержащую ложь. Компания решила в начале этого года, что не будет этого делать. СЕО Марк Цукерберг сослался на внутренние акты Facebook, где закреплено, что компания не должна определять, какие политические сообщения являются истинными или ложными.

Осенью 2019 года американские СМИ сообщали о тайном ужине между Цукербергом и Трампом.

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