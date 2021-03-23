Сотрудника посольства РФ во Франции подозревают в перепродаже краденных велосипедов

Полиция Франции подозревает в продаже краденных велосипедов сотрудника российского консульства в Страсбурге. Об этом пишет France Bleu.

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Расследование по этому делу началось в феврале, когда у бывшего заместителя мэра города Алена Фонтанеля украли дорогой электрический велосипед.

Через несколько дней в рекламе на сайте бесплатных объявлений Фонтанель обнаружил свой велосипед, который кто-то продавал за полцены.

Позже экс-чиновник подал жалобу в полицию – правоохранители связались с продавцом и договорились с ним о встрече у боковой двери российского консульства.

Появившийся человек предъявил фальшивую квитанцию ​​о покупке с печатью российского консульства, а также велосипед Фонтанеля, который последний идентифицировал, подтвердив свой серийный номер.

Полиция взяла его под стражу и конфисковала другие велосипеды, которые обнаружили у продавца. Имена владельцев которых пока не установлены, пишет Barrons.

Сообщается, что подозреваемый оказался 40-летним водителем дипломата РФ – его задержали, однако впоследствии отпустили для продолжения расследования.

После предъявления обвинений мужчина вернулся в РФ, как уверяют в консульстве России — из-за проблем со здоровьем. Помимо этого, дипломаты отказались комментировать ситуацию и называть имя подозреваемого.

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Станислав Стороженко

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