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Сотрудника посольства РФ во Франции подозревают в перепродаже краденных велосипедов

23.03.2021, 09:48
Сотрудника посольства РФ во Франции подозревают в перепродаже краденных велосипедов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Полиция Франции подозревает в продаже краденных велосипедов сотрудника российского консульства в Страсбурге. Об этом пишет France Bleu. 

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Расследование по этому делу началось в феврале, когда у бывшего заместителя мэра города Алена Фонтанеля украли дорогой электрический велосипед. 

Через несколько дней в рекламе на сайте бесплатных объявлений Фонтанель обнаружил свой велосипед, который кто-то продавал за полцены. 

Позже экс-чиновник подал жалобу в полицию – правоохранители связались с продавцом и договорились с ним о встрече у боковой двери российского консульства. 

Появившийся человек предъявил фальшивую квитанцию ​​о покупке с печатью российского консульства, а также велосипед Фонтанеля, который последний идентифицировал, подтвердив свой серийный номер. 

Полиция взяла его под стражу и конфисковала другие велосипеды, которые обнаружили у продавца. Имена владельцев которых пока не установлены, пишет Barrons.

Сообщается, что подозреваемый оказался 40-летним водителем дипломата РФ – его задержали, однако впоследствии отпустили для продолжения расследования. 

После предъявления обвинений мужчина вернулся в РФ, как уверяют в консульстве России — из-за проблем со здоровьем. Помимо этого, дипломаты отказались комментировать ситуацию и называть имя подозреваемого.

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Станислав Стороженко
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Россия франция велосипед дипломат консульство
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