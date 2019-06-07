Совбез ООН избрал нового члена от Восточной Европы

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Эстонию выбрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2020-2021 годов. Об этом сообщает ERR.

В голосовании на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке приняли участие 193 государства-члена ООН. Для избранния непостоянным членом, стране-претенденту нужно было получить поддержку 129 стран.

Непостоянных членов выбирают из четырех региональных групп - двоих из Африки и по одному из Восточной Европы, Азии-Океании и Латинской Америки. Ранее Восточную Европу в Совбезе ООН представляла Польша.

Кроме Эстонии, непостоянными членами были избраны Вьетнам, Тунис, Нигер, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (США, Франция, Великобритания, Китай, Россия) и 10-ти непостоянных, которых выбирают на два года в порядке ротации. Каждый год переизбираются пять непостоянных членов.

23 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совет безопасности ООН парализован и, учитывая нынешние угрозы миру, это очень беспокоит.