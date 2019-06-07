Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 23:56

Совбез ООН избрал нового члена от Восточной Европы

Совбез ООН избрал нового члена от Восточной Европы - Фото
Фото: EPA

Непостоянными членами были избраны Эстония, Вьетнам, Тунис, Нигер, а также Сент-Винсент и Гренадины

Эстонию выбрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2020-2021 годов. Об этом сообщает ERR.

В голосовании на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке приняли участие 193 государства-члена ООН. Для избранния непостоянным членом, стране-претенденту нужно было получить поддержку 129 стран.

Непостоянных членов выбирают из четырех региональных групп - двоих из Африки и по одному из Восточной Европы, Азии-Океании и Латинской Америки. Ранее Восточную Европу в Совбезе ООН представляла Польша.

Кроме Эстонии, непостоянными членами были избраны Вьетнам, Тунис, Нигер, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (США, Франция, Великобритания, Китай, Россия) и 10-ти непостоянных, которых выбирают на два года в порядке ротации. Каждый год переизбираются пять непостоянных членов.

23 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совет безопасности ООН парализован и, учитывая нынешние угрозы миру, это очень беспокоит.

Отправить:
Распечатать:
Теги: эстония, совбез оон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 