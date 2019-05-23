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23.05.2019, 12:35

Совбез ООН парализован – генсек организации

Совбез ООН парализован – генсек организации - Фото
Антониу Гутерреш (фото - ЕРА)

Гутерриш подчеркнул, что отношения между самыми мощными государствами мира еще никогда не были настолько дисфункциональными

Совет безопасности ООН парализован и, учитывая нынешние угрозы миру, это очень беспокоит. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Deutsche Welle.

Он также подчеркнул, что отношения между самыми мощными государствами мира сейчас дисфункциональны как никогда. "Отношения между сверхгосударствами, например, США, Россией и Китаем – никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас", - сказал он, добавив, что именно поэтому настолько важно было бы плодотворно работать в Совбезе ООН.

"Когда у нас настоящий кризис, например, в Сирии или вокруг Ирана, почти невозможно получить единогласное решение в Совбезе", - подытожил Гутерреш.

26 апреля Совбез ООН не принял какое-либо конструктивное решение о незаконной выдаче российских паспортов жителям временно оккупарированного Донбасса.

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Теги: антониу гутерреш, совбез оон
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