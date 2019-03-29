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29.03.2019, 06:38

Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма

Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

Ранее требования к странам/организациям в этой сфере были разрозненными: теперь документ собрал их всех воедино. Также учтены современные вызовы.

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Нацеленная на ограничение всех каналов финансирования террористической деятельности резолюция, которую инициировала Франция, была принята в ночь на сегодня, 29 марта, на заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщила пресс-служба Организации.

В ООН посетовали, что несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с финансированием терроризма, группы экстремистов и террористов постоянно совершенствуют методы пополнения казны, и новая резолюция поможет выявлять и пресекать эти "лазейки".

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В документе речь идет об ограничении использования террористическими организациями или такими, какие с ними связаны, законных предприятий и неправительственных организаций, а также новейших методов платежей вроде предоплаченных карт или мобильных активов.

Резолюцию одобрили единогласно.

Члены Совбеза ООН напомнили о необходимости выявлять все каналы финансирования терроризма и привлекать к уголовной ответственности причастных, а также создать подразделения финразведки, если это еще не сделано, повысить прозрачность финансовых операций и эффективно использовать Интерпол.

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Теги: терроризм, совбез оон
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