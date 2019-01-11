Совет Европы определил кандидатов на пост генерального секретаря

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В Совете Европы опубликовали список кандидатов на должность генерального секретаря.

Как сообщает пресс-служба, на пост генсека претендуют следующие кандидаты:

Дидье Рейндерс - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии;

Андрюс Кубилюс - бывший премьер-министр, член сейма Литвы;

Дора Бакояннис — бывший министр иностранных дел, член парламента Греции;

Мария Пейчинович-Бурич - вице-премьер и министр иностранных дел Хорватии.

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В марте комитет министров Совета Европы проведет собеседование с кандидатами. Тогда и определитс их окончательный список.

Его передадут Парламентской ассамблее Совета Европы, которая и будет избирать генсека. Выборы назначены на июнь.

Мандат нового генерального секретаря начнется с 1 октября.

Сейчас генсеком Совета Европы является Турбьерн Ягланд.