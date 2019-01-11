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11.01.2019, 15:00

Совет Европы определил кандидатов на пост генерального секретаря

Совет Европы определил кандидатов на пост генерального секретаря - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В марте комитет министров Совета Европы проведет собеседование с кандидатами на должность генсека

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В Совете Европы опубликовали список кандидатов на должность генерального секретаря.

Как сообщает пресс-служба, на пост генсека претендуют следующие кандидаты:
Дидье Рейндерс - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии;
Андрюс Кубилюс - бывший премьер-министр, член сейма Литвы;
Дора Бакояннис — бывший министр иностранных дел, член парламента Греции;
Мария Пейчинович-Бурич - вице-премьер и министр иностранных дел Хорватии.

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В марте комитет министров Совета Европы проведет собеседование с кандидатами. Тогда и определитс их окончательный список.

Его передадут Парламентской ассамблее Совета Европы, которая и будет избирать генсека. Выборы назначены на июнь.

Мандат нового генерального секретаря начнется с 1 октября.

Сейчас генсеком Совета Европы является Турбьерн Ягланд.

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Теги: ЕС, совет европы, турбьерн ягланд
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