Совет Европы определил кандидатов на пост генерального секретаря

В Совете Европы опубликовали список кандидатов на должность генерального секретаря.
Как сообщает пресс-служба, на пост генсека претендуют следующие кандидаты:
Дидье Рейндерс - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии;
Андрюс Кубилюс - бывший премьер-министр, член сейма Литвы;
Дора Бакояннис — бывший министр иностранных дел, член парламента Греции;
Мария Пейчинович-Бурич - вице-премьер и министр иностранных дел Хорватии.
В марте комитет министров Совета Европы проведет собеседование с кандидатами. Тогда и определитс их окончательный список.
Его передадут Парламентской ассамблее Совета Европы, которая и будет избирать генсека. Выборы назначены на июнь.
Мандат нового генерального секретаря начнется с 1 октября.
Сейчас генсеком Совета Европы является Турбьерн Ягланд.