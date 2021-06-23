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Создатель антивируса McAfee Джон Макафи найден мертвым

23.06.2021, 23:02
Создатель антивируса McAfee Джон Макафи найден мертвым - Фото
Джон Макафи (Фото: EPA-EFE/Saul Martinez)

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи найден мертвым в тюрьме. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на El País.

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Как отмечается, Макафи был обнаружен мертвым в своей тюремной камере в Барселоне.

По информации испанских СМИ, предположительно Макафи совершил самоубийство через несколько часов после того, как суд утвердил его экстрадицию в США, где он разыскивался по уголовным обвинениям, связанным с налогами.

Министерство юстиции Испании заявило, что все признаки указывают на то, что смерть Макафи была самоубийством, и что власти проводят расследование.

Если бы Макафи признали виновным в США, ему грозило бы до 30 лет лишения свободы.

75-летний Макафи был арестован в октябре 2020 года в аэропорту Барселоны, он содержался под стражей в тюрьме Brians 2 в Сан-Эстеве-Сесровирес.

Прокуратура США утверждает, что бизнесмен не подавал налоговые декларации в течение четырех лет, несмотря на то, что он зарабатывал миллионы на консультационной работе, выступлениях и криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам, финансовый регулятор США, также предъявила Макафи гражданские обвинения.

В заявлении, поданном в октябре прошлого года, утверждалось, что он скрыл более $23 млн дохода.

Джон Макафи одним из первых спроектировал антивирусное программное обеспечение и разработал сканер вирусов.

Заработав миллионы на антивирусном ПО в 1980-х годах, которое до сих пор носит его имя, в 1990-х Макафи продал все акции компании McAfee, а в 2018-ом заново заявил о себе как самопровозглашенный гуру биткоинов.

Наталия Медведева
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