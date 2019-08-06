SpaceX планирует дешевые групповые рейсы для грузов-малюток

Ракета SpaceX (фото — пресс-служба компании)

Частная американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска заходит на рынок массового вывода нано- и микроспутников для различных операторов: любой желающий сможет запустить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км до 150 кг грузов по цене услуги от $2,25 млн.

Как пишут в SpaceX, их программа долевого участия в запуске небольших аппаратов (SmallSat Rideshare Program) обеспечит операторов малых спутников регулярными целевыми стартами ракеты-носителя Falcon 9.

В отличие от традиционных долевых запусков, эти миссии SpaceX не будут зависеть от плановых выводов крупных спутников, а потому их сроки не будут сорваны из-за задержек у клиентов. Есть жесткая дата запуска - и под нее заказчики сами подгоняют свои планы.

Те клиенты, которые по каким-то причинам не смогут вовремя передать свои аппараты на установку под головной обтекатель, смогут забронировать места на других ракетах - с доплатой.

Стоимость вывода груза на орбиту в зависимости от габаритов и сроков (нажмите, чтобы увеличить):

Спутники будут закрепляться на ESPA-адаптере для второстепенной полезной нагрузки, который используется, когда одна ракета помимо основного груза выводит также и аппаратуру для других операторов.

Сверху на разгонном блоке будет место для самого крупного "пассажира" - высотой около 94 и стороной основы до 120 см:

Первый запуск уже запланирован на период с ноября 2020 по март 2021 года включительно, для него выбрано стартовое окно 08:30—10:30 утра по местному времени.

Миссия №2 состоится в первом квартале 2022 года, №3 — еще через год.

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