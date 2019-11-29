Специалисты назвали главную угрозу для здоровья европейцев

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Cомнения европейцев в необходимости и целесообразности вакцинации cтали главным вызовом, с которым сталкивается система здравоохранения в ЕС. Об этом говорится в докладе, посвященном состоянию здравоохранения в странах ЕС, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

"Сомнения относительно вакцинации являются главной угрозой для общественного здоровья по всей Европе. Эту угрозу можно преодолеть путем улучшения осведомленности относительно здравоохранения, противодействия дезинформации и активному привлечению к этой работе медицинских сотрудников", - подчеркивается в документе.

Специалисты считают, что еще одна важная проблема в сфере здравоохранения - это неспособность наиболее уязвимых пациентов пользоваться преимуществами мобильной медицины и других цифровых средств из-за отсутствия доступа к необходимым электронным ресурсам.

В тройку проблем вошла также разница в доступности медицинских услуг в разных странах ЕС.