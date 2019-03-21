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21.03.2019, 15:15

Спецслужба Финляндии заявила об агентуре РФ и угрозе терроризма

Спецслужба Финляндии заявила об агентуре РФ и угрозе терроризма - Фото
Глава SUPO Антти Пелттари и замглавы Сеппо Руотсалайнен (фото - Jarno Kuusinen/AOP)

Угроза терроризма по-прежнему велика. Особый интерес проявляют российские и китайские службы разведки

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Полиция безопасности Финляндии SUPO заявила об активности иностранных агентов на территории страны и угрозе терроризма. Соответствующий отчет о ситуации представила спецслужбы, передает Yle.

В частности, речь идет об агентуре из России и Китая. 

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По оценкам SUPO, в течение 2018 года наиболее активно шпионили в кибер-прострастранстве за госучереждениями. Также собиралась личная информация и вербовались новые агенты для влияния на принятие политических решений и общественное мнение.

Среди интересующих разведку тем - членство в НАТО, внешняя и внутренняя безопасность страны, а также Балтийского региона в целом и позиция Хельсинки по санкциям против Кремля.

Также сказано, что по-прежнему существует угроза терроризма на высоком уровне по четырехуровневой шкале.

10 декабря 2018 года отдел по борьбе с терроризмом Финляндии заявил, что постоянно наблюдает за 370 лицами. С весны 2018 года их число увеличилось на 20 человек, а еще в 2015 году под наблюдением было 270 человек. Прирост специалисты объясняют ростом числа наемных боевиков из Финляндии и пропагандой радикализма на местном уровне.

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Теги: Россия, Китай, агент, разведка, Финляндия
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